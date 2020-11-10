الشعبة المدنية بالمهندسين تنظم دورات تدريبية للتأهيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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زف المهندس احمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة العامة ،للمهندسين بشري سارة لمهندسي شعبة مدني

حيث أشار إلي إنه بناء على التنسيق بين شعبة مدني وهيئة مكتب النقابة العامة والمجلس الاعلى للنقابة تقرر تعديل مجال استشاري اشراف على التنفيذ الى مجال ضبط جودة التنفيذ.

واضاف رمزي في تصريحات بانه قد توافقت شعبة مدني مع هيئة المكتب ومجلس النقابة بخصوص الساده مهندسي مدني الذين تقدموا للحصول على درجة استشاري في الإشراف على التنفيذ، لافتا ان الشعبة المدنية ستقوم بالتعاون مع نخبة من اساتذة كلية الهندسة والمهندسين الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال بتنظيم دورة تدريبية للتأهيل للحصول على،درجة الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ
مضيفا انه سيتم لاحقا الإعلان عن الموعد والتفاصيل كاملة.

كانت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزى قد قامت باختتام فعاليات سلسلة محاضراتها المجانية اخر اكتوبر الماضي فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، وقامت بتكريم الاساتذه والقامات العلمية التي تطوعت باعطاء هذه المحاضرات.

وقد اعرب رئيس الشعبة المدنية عن سعادته لتنظيم المحاضرات السبع فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى والتى تم تنظيمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، كاشفا عن البدء فى تنظيم سلسلة محاضرات أخرى فى أحدى مجالات، الهندسة المدنية فى نهاية شهر نوفمبر الجاري
وأبدى رمزى أمله أن تكون الشعبة استطاعت فى تقديم ما هو مفيد للمهندسين، واعدا ببذل كل الجهود فى المرحلة القادمة لتحقيق كل طلبات المهندسين والاستفادة من آرائهم التى شملتها استمارات الاستقصاء.

هذا وقد شهدت الإحتفالية عقد آخر المحاضرات السبع المجانية لشعبة الهندسة المدنية تحت عنوان "التحديات الانشائية التى تواجه تصميم المبانى العالية فى مصر"، حاضر فيها الاستاذ الدكتور مهندس طارق كمال حسان استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وتم تكريم الاساتذة المتطوعين فى تقديم المحاضرات، حيث قام المهندس هانى ضاحى بتسليمهم درع النقابة وشهادات التقدير، وكذا تسليم المهندسين شهادات حضور المحاضرات البالغ عددهم 285 مهندسا.

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