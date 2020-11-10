حرس الحدود يضم حجاب الداخلية لموسمين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تعاقد فريق حرس الحدو مع مصطفي حجاب مدافع نادي الداخلية في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد حليم المدير الفني استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بالدوري القسم الثاني .

ووقع حجاب لحرس الحدود رسميا لمدة ثلاثة مواسم قادمة وذلك عن طريق وائل فؤاد وكيل اللاعب .

وتم توقيع العقود في حضور اللواء مشهور مدير الكرة ووائل فؤاد وأحمد الساعاتي .

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