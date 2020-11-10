إبراهيموفيتش يهدد برشلونة بخسارة صفقة ذهبية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تسعى إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للحصول على واحدة من أبرز الصفقات التي تساعد الفريق في المنافسة على جميع البطولات الممكنة الموسم الجاري.


وطالب الهولندي رونالد كومان بالحصول على ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد فشل الفريق في الحصول على خدماته خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.


وقد يكون السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الميلان الإيطالي واحد من الأسباب التي تؤدي إلى خسارة برشلونة هذه الصفقة الرئيسية بسبب طلبه من الإدارة توقيع عقد مع ديباي وفقاً لما أكدته موندو ديبورتيفو.

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