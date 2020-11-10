بعد اختبار البصله.. أسر ياسين في الجاكوزى كورنا واحنا بنغليها

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نشر الفنان أسر ياسين، مقطع فيديو عبر خاصية الأستوري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهر أسر ياسين، وهو يستمتع بأشعة الشمس داخل "الجاكوزى"وعلق على الفيديو قائلاً"الكورونا واحنا بنغليها"،كما من قبلها بنشر مقطع فيديو له وهو يأكل" بصل "دون أن يشعر بطعمه، مازحا" التحليل لسه مطلعش بس البصله مالهاش طعم ده يبقى اي ".





وكان كشف الفنان آسر ياسين، حقيقة إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته في مهرجان الكورونا، مشيرًا إلى أنه شعر بأعراض نزلة برد، وتواصل مع الأشخاص الذين تعامل معهم الفترة الأخيرة وأخبرهم أنه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا