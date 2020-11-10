ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" : توقيع الكشف الطبي على 1268 مريضاً بالقافلة الطبية المجانية بطامية بالفيوم

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أعلنت محافظة الفيوم، عن توقيع الكشف الطبى على عدد 1268 مريضًا ضمن فعاليات القافلة الطبية المجانية التى تم نظمتها مديرية الصحة والسكان بمركز طامية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين.



أشارت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تم تنظيمها من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم خلال يومى السبت والأحد الماضيين بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية، لافتة إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية جميع المشاركين فى أعمال القافلة والمرضي المترددين، من عدوي فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة والأمراض الجلدية والعظام والنساء والولادة والأسنان وتنظيم الأسرة، مشيرًا أنه تم صرف العلاج لكافة المرضى في جميع التخصصات بالمجان.



وكشفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 1268 حالة، كما تم تحويل 13 مريضًا لأستكمال العلاج بالمستشفيات، فضلًا عن إجراء فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد 122 حالة، واجراء فحوصات معملية وأشعة لعدد 56 حالة.



الجدير بالذكر، أنه قد صاحب فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين عليها بهدف رفع الوعي الصحي لديهم، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى وتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وأورام الثدى والأمراض غير السارية.



