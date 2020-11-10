سقوط جسر مشاة شمال غربي سوريا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:41 م
سقوط جسر
سقوط جسر
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بسقوط جسر المشاة الحديدي عند مفرق القبو بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، بعد اصطدام شاحنة تسير بسرعة عالية به.

 

وكشفت مصادر مطلعة، أن الجسر يقع في الجهة الغربية من الأتوستراد، ويربط بين اللاذقية وجبلة.

 

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باللاذقية مطيع سلهب، أن "ارتفاع الجسر المعدني يبلغ 5 أمتار و20 سنتم، وهو أعلى من الحد المسموح ولكن نتيجة سير المركبة بسرعة عالية على الأوتستراد مع نسيان سائقها القلاب مرفوعا، أدى إلى سقوط الجسر وحدوث أضرار مادية في المركبة والجسر، من دون أن تكون هناك أي إصابات بين المواطنين وسائق المركبة".

 

 

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