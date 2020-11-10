باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات التجديد لنيمار ومبابي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد ليوناردو المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن النادي الباريسي قد بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقود نجمي الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.


وإرتبط نيمار بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال العامين الماضيين في الوقت الذي يحلُم فيه مبابي باللعب لريال مدريد في المستقبل.


وفي تصريحات أبرزتها قناة " باريس سان جيرمان " أكد ليوناردو أن النادي الباريسي قد بدأ بالفعل في مفاوضات التجديد للثنائي مع مراعاة التكيف مع الأوضاع الإيتصادية الحالية".

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