عبد المنعم العامري يقدم اللون الغنائي اليمني بـ"خلي غير"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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من كلمات وألحان محمد حسن، عاد الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري، لتقديم أغنية جديدة منفردة من اللون الغنائي اليمني حملت عنوان "خلي غير" قام بتوزيع موسيقاها محمد القحوم والمكس وماسترنج المهندس علي رمضان، حملت كلمات عاطفية قال في مقدمتها:

ماعرفت معنى السفر وايش تلقي الفرقه

وانت الذي مكثر الاسفار والغربه

حتى شرب قلبك عرفت انه قار

سافرت من عنده والقلب به حسره

لوقال خلي تم بابطل السفره

لكن لربي قضاء قد خطها واقدار

وقد قام العامري بعرض أغنية "خلي غير" عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب عرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة.


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