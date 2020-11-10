مستشار وزير التعليم العالي: نراعي الأنشطة الطلابية في الجامعات في ظل جائحة كورونا

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نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "ممارسات الأنشطة الطلابية في ظل جائحة كورونا " بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون حدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.



حاضر فيها الدكتور طايع عبد اللطيف،مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، وتناول طايع الوعي الثقافي وتنمية الولاء والانتماء وذكري إنتصارات اكتوبر واثرها في انتماء الشباب للوطن والأنشطة الطلابية وأثرها في بناء شخصية شباب الوطن وحروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها.



وأشار مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية إلى أن العام الجامعي الحالي يشهد خريطة كبيرة من الأنشطة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية.



وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات إدارة الجامعة لثقل شخصية الطلاب وتأهيلهم وتثقيفهم وهو ما يأتي تزامنًا مع اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار ممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين.



وقال د. دسوقي أن الأنشطة الطلابية أحد أهم أضلاع مثلث العملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من دراسة أكاديمية وتثقيف للمساهمة في بناء وتكوين شخصية الطلاب بتعزيز قيم الولاء للوطن والانتماء ونبذ العنف وتبني ثقافة قبول الآخر، مشيرا إلى التوعية بالمشروعات القومية للدولة، داعيا الشباب للفخر بإنجازات الدولة وقيادتها الرشيدة.