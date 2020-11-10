المقاولون العرب يتراجع عن استعارة ناشئي الأهلي

أعلن المهندس محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ىأن الفريق لن يستعير أي لاعب ناشيء من لاعبي النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.









وفي تصريحات إذاعية أكد عادل أن صفقة طاهر محمد طاهر الذي إنتقل للقلعة الحمراء من ضمنها الحصول على بعض اللاعبين من النادي الأهلي إلى أن الفريق لم يستعير أي من لاعبي القلعة الحمراء ضمن الصفقة.









وأضاف: " للأسف دائماً ما تطغي لغة المال على إنتقالات بطولة الدوري المصري على الرغم من أن المال لا يصنع البطولات وسوق الإنتقالات أصبح مجنوناً ولا يمكننا أن ندخل في مزايدات مع أحد".



