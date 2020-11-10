حسين الديك يصدر "أنا الملك" وأوّل مليون خلال 24 ساعة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أطلق النجم حسين الديك أغنية جديدة بعنوان "أنا الملك" جواباً على التحدّي الذي نشره قبل عدّة أيّام حيث كتب على حساباته الرسميّة "حطيتك براسي.. وأنا الملك".


وكانت المفاجأة بفيديو كليب "أنا الملك" الذي كان قد صوّره في لبنان تحت عدسة المخرجة هيفا الفقيه. وقد تخطّى الكليب المليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من إطلاقه.


الأغنية من كلمات عامر لوند، ألحان سهيل شاكر، توزيع ريان، ميكس وماسترينغ فادي جيجي.

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