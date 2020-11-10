البنك الأهلى : 187 مليون جنيه حجم إصدارتنا من شهادة" أمان المصريين"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:36 م
يحيي أبو الفتوح
يحيي أبو الفتوح
محمد عصام
Advertisements

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك قرر بالاتفاق مع البنوك المصدرة لشهادة "  امان المصريين خفض العائد عليها ليصبح 13% بدلا من 16% في السابق.

 

وكان تحالف من اربعة بنوك يضم البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي، اتفق على إصدار شهادة أمان المصريين  بالاشتراك مع شركة مصر لتأمينات الحياة؛ توفير تغطية تأمينية للعمالة اليومية، حيث يمكن لأي عامل شرائها بداية من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، ويبلغ مدتها ثلاث سنوات ويتم احتساب العائد عليها بشكل سنوي، وتوفر تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى 

 

 

وتابع أيو الفتوح خلال تصريحات للفجر،  "إن إجمالي حجم إصدارت البنك الأهلى من شهادات أمان المصريين وحده بلغ نحو 187 مليون جنيه منذ إصدارها في عام 2018 وحتى الآن، مشيرا إلى أن خفض العائد على الشهادة سيكون بالنسبة للمشترين الجدد أما الحاليون فسيحصلون  بعائد 16% على الشهادة سنويا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهادات أمان المصريين خفض الفائدة على شهادات أمان البنك الاهلي

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

سموحة يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"بنك مصر" يعلن طريقة صرف شهادات قناة السويس (فيديو)

لأصحاب شهادات قناة السويس.. تعرف على البنوك التى تصرف حصيلة الشهادات اليوم

بعد إعلان موعد صرف فوائد شهادات قناة السويس... البنوك تعلن أعلى عائد على شهادات الادخار

تصل لـ 15 %.. أعلي الفوائد للشهادات الاستثمارية بالبنوك المصرية

عمرو أديب يكشف القيمة الحقيقية لشهادات "قناة السويس".. ويوجه رسالة للإخوان.. (فيديو)

بعد تخفيض سعر الفائدة.. تعرف على أعلي عائد لشهادات الاستثمار بالبنوك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض