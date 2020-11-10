البنك الأهلى : 187 مليون جنيه حجم إصدارتنا من شهادة" أمان المصريين"

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك قرر بالاتفاق مع البنوك المصدرة لشهادة " امان المصريين خفض العائد عليها ليصبح 13% بدلا من 16% في السابق.

وكان تحالف من اربعة بنوك يضم البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي، اتفق على إصدار شهادة أمان المصريين بالاشتراك مع شركة مصر لتأمينات الحياة؛ توفير تغطية تأمينية للعمالة اليومية، حيث يمكن لأي عامل شرائها بداية من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، ويبلغ مدتها ثلاث سنوات ويتم احتساب العائد عليها بشكل سنوي، وتوفر تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى

وتابع أيو الفتوح خلال تصريحات للفجر، "إن إجمالي حجم إصدارت البنك الأهلى من شهادات أمان المصريين وحده بلغ نحو 187 مليون جنيه منذ إصدارها في عام 2018 وحتى الآن، مشيرا إلى أن خفض العائد على الشهادة سيكون بالنسبة للمشترين الجدد أما الحاليون فسيحصلون بعائد 16% على الشهادة سنويا".