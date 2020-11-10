أمن القليوبية يعيد 5 أشقاء من شبرا بعد اختفائهم

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تمكنت قوة أمنية من البحث الجنائي بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية امن الإسماعيلية من إستعادة اشقاء شبرا الـ5 الذين إدعي والدهم إختفائهم في ظروف غامضة بشبرا وتمكنت أجهزة الامن من كشف انهم خرجوا مع والدتهم بإرادتهم بسبب خلافات مع الاب وتوجهوا عند خالتهم بمحافظة الإسماعيلية.



وتجري حاليا نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تحقيقات في الواقعة عقب مثول الاب والاشقاء والام للتحقيق أمامها في بلاغ الاب بإختفائهم حيث اظهرت التحقيقات الاولية حاليا ان الأم والبنات يرفضن العودة للأب ولم يتم اتخاذ قرارات من النيابة بشان تسليم الأطفال لوالدهم من عدمه.



وكشفت التحقيقات أن الاب والام يوجد بينهم خلافات ومحاضر متبادلة وأن الاب ادعي انها تعاني من مرض نفسي كما كشفت التحريات وجود خلافات بين الأب وابتيه سامية وشهرتها اميرة ورحمه بسبب علاقة حب للاولي وتحكم الثانية في أشقائها ووالدتها وهو ما زاد من الخلافات مما تسبب في ترك الام وبناتها للمنزل والذهاب لشقيقتها وإقناعها بعدم إبلاغه بمكانهم منذ ذهبوا لها في 21 أكتوبر الماضي.



وتمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من الوصول لحقيقة الواقعة التي أدعي فيها الاب إختفاء اولاده ال5 دفعة واحدة من خلال لفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الام وابنائها حيث تبين ركوبهم توك توك لميدان المؤسسة وركوب ميكروباص من المؤسسة لمحافظة الإسماعيلية حيث قاموا بغلق هواتفهم حيث تم إستجواب الاقارب والجيران والذين كشفوا إدعاء الأب.



كما توصلت التحريات لعدم صحة رسالة التهديد التي إدعي الاب تلقيها عقب إختفائهم من خلال لمساعدات الفنية بوزارة الداخلية.



وكان أكد جمال حمدان، والمقيم بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة، أنه حرر محضرا رقم 107011 لسنة 2020 قسم ثان شبرا الخيمة، بتغيب أبنائه الخمسة "أميرة 21 عاما، ورحمة 16 عاما، ومنة 7 أعوام، وغرام 5 أعوام، ومصطفى 3 أعوام"، وذلك خلال توجههم لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، والتى لا تبعد إلا بضع دقائق عن مقر إقامته وأسرته، لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية ولم يصولوا وهو ماثبت كذبه عقب ذلك.