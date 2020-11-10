بالصور: سالى عبدالسلام تنشر البهجة فى مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وتدعم محاربات سرطان الثدي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
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فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي ، زارت الاعلامية سالى عبدالسلام مستشفى الثدى بالتجمع الاول التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى واشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.


واضافت أن المستشفى نموذج ايجابى للمستشفيات الحكومية تتمنى تعميمه وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة وأنها سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للاورام ٧٧٧ الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات ، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع بعض المريضات  ووعدتهن بالزيارة فى القريب العاجل مرة أخرى.

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