ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لراموس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تطور جديد بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم القادم.


ومن المُنتظر أن ينتهي عقد راموس مع الريال صيف العام القادم 2021 ولم يتوصل الطرفان بعد إلى أي إتفاق بشأن التجديد حتى الآن.


وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني أنه لم يحدث أي إتصال بين بيريز رئيس الريال وراموس من أجل تجديد العقد حتى يوم الجمعة الماضي.


وأشار إلى أن إدارة الملكي لازالت تصر على العرض الذي تم تقديمه لراموس في السابق بالتجديد مع الفريق لمدة موسم واحد فقط.


في الوقت الذي ظهرت فيه بعض المصادر الصحفية وأكدت أن مدة العقد وراء إيقاف عملية تجديد راموس منذ الموسم الماضي حيث يرغب في التوقيع لأكثر من موسم فيما تتمسك الإدارة بمنحه عام واحد فقط.

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