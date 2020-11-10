المعامل المركزية: نسعى لتقديم خبراتنا في مواجهة كورونا لكل الشعب (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس مجلس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن فاعلية الدورة الثانية من ورش العمل التي تنظمها المعامل المركزية لتدريب الفرق الطبية على التصدي لفيروس كورونا، كان يفترض أن يكون المؤتمر العلمي الدولي الثاني للمعامل المركزية، ولكن بسبب جائحة كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية تم تحويلها لورش عمل.

وأضافت "نانسي الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ورش العمل تضم جميع أطياف الشعب المصري، من جميع المحافظات والجامعات والجيش والمراكز البحثية لتقديم لهم الخبرة التي تم اكتسابها في مواجهة كورونا، وكيفية تفادي الأخطاء التي حدثت بالموجة الاولى حال حدوث موجه ثانية لكورونا.

وتابعت رئيس مجلس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، أن هناك محاضرات أونلاين لمن لم يتمكن من الحضور بسبب إجراءات كورونا، مع الرد على جميع استفساراتهم. 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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