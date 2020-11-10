تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني‏

تبدأ الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم 20 نوفمبر الجاري حيث يواجه نادي أوساسونا نظيره هويسكا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









ويحل نادى ريال مدريد ضيفا على نظيره فياريال يوم السبت 21 نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.









بينما يلتقي نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد فى قمة الجولة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.









وتختتم هذه الجولة بمواجهة أتلتيك بيلباو أمام نظيره ريال بيتيس يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.