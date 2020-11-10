افتتاح معرض الكتاب بنادى طلعت حرب.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فتح معرض نادي طلعت حرب للكتاب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، أبوابه لاستقبال الزائرين، ويستمر المعرض حتى 20 نوفمبر الجاري.


جدير بالذكر أن المعرض يُقام بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ونادي طلعت حرب ومقره 4 ش محمد رشدي العجوزة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، كما يشارك كل من دار المعارف ومؤسسة الأهرام وأخبار اليوم.


جدير بالذكر أن هيئة الكتاب تُشارك بمجموعة كبيرة من إصداراتها ومنها موسوعة وصف مصر وشخصية مصر ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة وسلسلة مكتبة الاسرة. 


يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الثانية ظهرا وحتى 9 مساءا مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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