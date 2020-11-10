علوم الفيوم: تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد،رئيس جامعة الفيوم، شهد الدكتور صالح عبد العليم محمد العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الكلية تحت عنوان (تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية) بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.



أوضح الدكتور صالح العوني، أن الدورة التدريبية يحاضر خلالها أساتذة وباحثون من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية لإلقاء المحاضرات النظرية والإشراف على الأجزاء العملية، وينظمها مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية بالكلية وسيقوم الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية بعمل عروض تقديمية عن الأنشطة والتجارب التي قاموا بإجرائها، كما سيتم منح شهادات للطلاب المجتازين للدورة والتي تستمر خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ ١١٢٠٢٠



وأشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار، الى أن عدد المشاركين في الدورة بلغ (٢٥) طالب وطالبة من مختلف الفرق بالكلية من كل الشعب، متابعًا أن الدورة تعتبر أحد الأنشطة التابعة لأحد المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما أنها تتبع مشروع ( تعظيم الاستفادة من أغشية الترشيح ذات القدرة الفائقة لمعالجة مياه الصرف المختلط بالنفط) والذي يتم بالتعاون مع جامعة ( ديسبورج آيسن) الألمانية.



وأوضح الدكتور هاني الشرقاوي مدير مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية أن الدورة التدريبة تشمل عددًا من المحاضرات منها محاضرة (جودة المياة) ويحاضر خلالها أ.د محمد عيد محمد علي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وكذلك محاضرة ( مقدمة في علم تكنولوجيا الأغشية الرقيقة ) ويحاضر خلالها الدكتور أحمد سعد جمعة خليل الأستاذ بالجامعة المصرية اليابانية.

متابعًا أن المحاضرات يتبعها عدد من الجلسات العملية حول تحضير الأغشية الرقيقة المستخدمة في تحلية المياه، وتحضير بعض مواد النانومترية المستخدمة في تحسين كفاءة الأغشية الرقيقة، وكذلك جلسات حول معالجة المياه الملوثة باستخدام بعض المواد النانومترية، وإزالة الزيوت والمواد البترولية باستخدام الأغشية الرقيقة، وسيتم عمل اختبارات لجودة المياه بعد عمليات التنقية، كما سيتم تعريف الطلاب المشاركين بالمعامل والأجهزة ذات الصلة بموضوع الدورة مثل معامل الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الذري ومعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد ومعمل البايوتكنولوجي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".



