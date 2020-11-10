مقصلة الإقالة تُهدد ثلاثة مدربين في الدوري السعودي (تقرير)

إنتهت أربعة جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي شهدت الكثير من الكواليس وتحركات سرية من أجل مناقشة مستقبل مدربي الأندية التي شهدت تذبذب على مستوى النتائج.









ويتصدر الوحدة والنصر تحركات الأندية لإقالة المدربين خاصةً في ظل عدم رضا الجماهير عن أداء البرتغالي إيفو فييرا ومواطنه روي فيتوريا.









وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأسماء المُرشحة للرحيل وذلك بعد أربعة جولات فقط من إنطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.









روي فيتوريا









على الرغم من الفوز الذي حققه نادي النصر على القادسية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري إلى أنه مقارنة بالظروف الصعبة التي يُعاني منها الفريق مثل غياب 21 عنصر من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري إلى أن فيتوريا يقترب من الرحيل عن الفريق.









وكانت بعض المصادر الصحفية الرومانية قد أكدت أن نادي النصر بدأ بالفعل في التواصل مع المدير الفني الروماني دان بيترسكو من أجل تولي تدريب الفريق وبالفعل تلقى الروماني عرضين من أنطاليا سبور التركي والنصر السعودي.









فابيو كاريلي









ثاني الأسماء التي تحوم حولها شكوك الإقالة فابيو كاريلي وذلك بعد التعادل المُخيب أمام فريق نادي التعاون في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.









ولا يرى الكثيرون أن أي تحسن قد طرأ على الإتحاد منذ الموسم الماضي والذي أفلت منه الفريق من الهبوط بأعجوبة وينقسم المسؤولين بين القلق من إستمرار إهتزاز النتائج والإستعجال في إقالة المدرب.









إيفو فييرا









الاسم الأخير هو إيفو فييرا المدير الفني لفريق نادي الوحدة حيث منحته الإدارة الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار بعد تراجع الفريق للمركز الرابع عشر.









ولم ينجح فرسان مكة سوى في تحقيق فوز واحد فيما خسر أربعة مباريات الأمر الذي وضعه في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





