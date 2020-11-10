وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث أطر دعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، سيريل ﭼان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، والمايسترو أحمد الصعيدي القائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني وذلك لبحث سبل دعم أطر التعاون الثقافي والفني بين البلدين.



وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا والتي يتم ترجمتها واقعياً بوجود شراكات استراتيجية بينهما في كافة المجالات ومنها التبادل الثقافي والفني بين البلدين، واكدت أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الناعمة للبلدين في إحداث التقارب الوجداني المثمر بين الشعبين العريقين، لاسيما تعظيم الاستفادة منها في بناء الشخصية الإنسانية وتفعيل مفاهيم السلام بين شعوب العالم، وأوضحت أنه تم مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات الفنية والفكرية والتى من شأنها القاء الضوء على الحراك الابداعى فى المجتمعين.


ومن جانبه قال السفير الألماني بالقاهرة تربطنا علاقات وجدانية تاريخية مع مصر وأكد أنها بلد زاخر بأنواع متفردة من التراث الإنساني الذي يُجسد تمازج الحضارات والتاريخ والثقافة، مضيفاً سعي بلاده نحو إحداث حالة من الحراك الثقافي المتبادل مع مصر بفضل ما تمتلكه من مقومات حضارية يمكن استثمارها لتحقيق نشر الكثير من القيم الانسانية السامية، مؤكداً احترامه الكامل للدور الفعال الذي تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن.


وضمن بادرة طيبة تُجسد تقديره الكبير للدور الريادي للقوى المصرية الناعمة، حرص السفير الألماني على إهداء وزارة الثقافة المصرية النسخة الأصلية الكاملة والنادرة لمدونة أوبرا "فيديليو"  قائلاً إنه لمن دواعي سروري أن تحتفظ مصر بقطعة أصلية من أعمال "بيتهوفن"  حيث تُمثل قيمة تراثية وفنية كبيرة داخل المجال الفني العالمي وذلك إعلاءً لقيم السلام والمحبة بين الشعبين.


كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة العديد من الإحتفالات الموسيقية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إحتفاءً بذكرى مرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار العالمى "بيتهوفن"،  تقوم خلاله أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، بتقديم أوبرا "فيديليو" التي أبدعها بيتهوفن، وذلك يومى  ٢٧ و ٢٨ مارس ٢٠٢١ وبمشاركة السوليستات هانى الشافعى، بيتنا جنسن، مارى  بيير روى، تيير تازهيجولوف، كارستن وتموزر، كارستن وتموزر،  ديفيد ويكهام، عمرو مدحت، وبمشاركة كورال أكابيلا، وإخراج هشام الطلى.



حيث تقام الحفلات برعاية السفارة الألمانية التى تطوعت مجاناً بإمداد أوركسترا القاهرة السيمفونى بالمدونات الموسيقية لأوبرا "فيديليو" ،وتأتى أهميتها  باعتبارها العمل الأوبرالي الوحيد الذي كتبه "بيتهوفن" عبر مسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال الرائعة.

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