جامعة الفيوم تقيم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة (صور)

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شهدت الدكتور نيفين السواح، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة بحضور الدكتور إنصاف الفل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام والإداريين والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الدكتور سعد نصار.



وجهت الدكتورة نيفين السواح، عدد من النصائح للطلاب من أهمها ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على السلامة العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت سيادتها أن على الطلاب الالتزام بلوائح الكلية واحترام مواعيد المحاضرات، علاوة على الاستمتاع بالحياة الجامعية التي لا تقتصر على تلقي العلم فقط بل تشمل أيضا تنمية القدرات والمواهب والاعتماد على النفس.



كما رحبت الدكتور إنصاف الفل بالطلاب الجدد والقدامى بالكلية، مؤكدة أن مصر تستطيع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في كافة المجالات وذلك بشبابها الواعد والطموح، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به إدارة الكلية في نقل الخبرات العلمية والتجارب العملية لإعداد خريج قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، كما دعت الطلاب أيضا للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية والتي تسهم بشكل كبير في بناء شخصيتهم.



وَخلال الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية المتنوعة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".