سموحة يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن إبرام عدة صفقات مميزة للفريق السكندري خلال الفترة المُقبلة وذلك إستعداداً لمباريات الموسم القادم.


وقال فرج عامر في تصريحات صحفية أن الفريق السكندري نجح في ضم رفق كابو وعبد الكريم الوادي من وادي دجلة بالإضافة إلى السوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري.


وعن الراحلين بعد إنتهاء الإعارة قال: " بكل تأكثير سيتأثر الفريق برحيل صلاح محسن وناصر ماهر ولكن الصفقات الجديدة سوف تعوض غيابهما".


وأنهى: " سيتعاقد الفريق مع ثلاثة صفقات أخرى منها صفقتين سيكونان مفاجأة كبيرة لجميع متابعي الدوري المصري الممتاز نظراً لقيمتها الكبيرة".

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