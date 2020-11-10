حمو بيكا يعتذر لأعضاء نقابة المهن الموسيقية ولـ هاني شاكر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان حمو بيكا، بالاعتذار بسبب سبه لنقابة المهن الموسيقية مؤخرًا في مقرها، واتهامه لهم بالرشوة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


نشر حمو بيكا، مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو بداخل نقابة المهن الموسيقية، وقال فيه :"أنا النهاردة في نقابة المهن الموسيقية، بعتذر للأستاذ الكبير هاني شاكر أنا بتأسفلك وبقولك أنا آسف انت أستاذنا الكبير، وبتأسف لأعضاء المجلس وبقولهم أنع مكنتش اقصد إن ازعلكم، وبقول لأستاذ هاني حقك عليا متزعلش مني، مكنش مقصود خالص إن أزعلك، واسف كبير لأعضاء المجلس، بحبكم، ومتأسف ليكم جميعًا ".



وفي سياق آخر، طرح حمو بيكا مؤخرًا مهرجان "باتون ساليه بالسمسم هات"، والمهرجان من كلمات كاستلو، وتوزيع فيجو الدخلاوي و مصطفى السيسي، ديزاين و مونتاج عبدالله باندا.

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