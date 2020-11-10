وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون الخاص بالجامعة.

واستعرضت وزيرة التضامن تفاصيل المجمع ومميزاته، حيث يسع لاستيعاب ١٣٤٨ فردًا.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان قد وقعا اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان

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