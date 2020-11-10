نائب رئيس جامعة الفيوم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات

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عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والأستاذ الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك بمقر جامعة حلوان.



صرَّح الدكتور خالد عطا الله، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أكد على أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية، والذي أصبح أسلوب حياة ليس فقط في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نظام إدارة التعليم "LMS" التابع لبنك المعرفة المصري، في ظل التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات، ومؤكدًا على ضرورة مشاركة أعضاء المجلس في عرض وجهات نظرهم لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام.



كما أشار إلى أن السيد الوزير أوضح أن الاجتماع هو لقاء تعاوني بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، للاستفادة من إمكانات بنك المعرفة، والذي تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.



وأوضح أنه خلال الاجتماع، استمع الوزير لاستفسارات ومقترحات نواب رؤساء الجامعات ووجهات نظرهم المختلفة حول منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها لخدمة طلاب الجامعات المصرية.

