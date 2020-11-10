أخصائي إصابات الالومنيوم ينضم لجهاز حطين السعودي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انهي محمد حسين أخصائي إصابات فريق نادي الألومنيوم السابق إجراءات انضمامه لصفوف الجهاز الفني لفريق الدرجة الأولى بنادي حطين السعودي احد فرق دوري الدرجة الأولى السعودي بقيادة عبد الرحمن حمدان المدير الفني للفريق .

وقال محمد حسين في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" إن إجراءات انضمامه للجهاز الفني لفريق حطين السعودي انتهت بالفعل، بعد الاتصال التليفون بينه وبين فيصل المدخلي رئيس النادي، وأوضح انه سوف يغادل مساء اليوم متوجها لدولة السعودية لاستلام عمله بالجهاز. الفني.

وأشار الي انه سعيد بالعودة مرة أخرى لخوض التجربة بالدوري السعودي الذي سبق له خوض التجربة الموسم قبل الماضي.

يذكر ان حسين سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لفريق نادي حطين السعودي وحقق معهم انجاز الصعود لدوري الملك محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وبدأ حسين مشواره كأخصائى إصابات ملاعب وتأهيل رياضى بفريق الكرة بنادي الألومنيوم من موسم 2001حتى موسم 2007،ثم انتقل للعمل ضمن فريق الكرة لنادي النصر للتعدين من موسم 2008 حتى موسم 2009 ثم العودة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الألومنيوم من موسم 2010 حتى موسم 2012.

ثم يخوض اول تجربة احترافية بالدوري السعودي بنادى حطين السعودي من موسم 2012 حتى موسم 2014 ثم العودة إلى نادى الألومنيوم من موسم 2015حتى موسم 2018ثم العودة إلى نادى حطين السعودى بالمملكة العربية السعودية موسم 2019 والصعود معه لدوري الدرجة الأولى ليعود له هذا الموسم ويبدأ معه جولة أخرى ومحطة جديدة.

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