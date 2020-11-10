لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تريند "تويتر"

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تصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.



وقامت "عبدالوهاب" بـ نفي هذه الشائعات وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".





في سياق متصل، ولم تكن المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما، حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.



من ناحية أخرى، تخطت أغنية "مش قد الهوى" التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في أبريل الماضي، الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.



وتقول كلمات الأغنية‎":‎قالى انتى مش قد الهوى‎..‎ سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎.. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد".



