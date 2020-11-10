أمين عام الدعوة يوضح حكم أخذ أموال مقابل التصويت بالانتخابات (فيديو)

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، وشراء الأصوات حرام شرعًا، ولا يجوز لأحد أخذ مقابل صوته في الانتخابات عائد مادي، وعليه أن يرده لأصحابه.





وأضاف "عامر"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني، ولا يجوز أخذ مقابل له.





وتابع الأمين العام المساعد للدعوة، أن من ذهب للانتخاب دون مساومة من أحد، واختار مرشح من وجهة نظره باجتهاده، وتم إرسال مبلغ له وهو محتاج فلا بأس أن يأخذ هذا المبلغ طالما أنه غير متفق عليه.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التالية لانتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.





١. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الأحد، انتهاء عملية الاقتراع وغلق اللجان الانتخابية وعددها 9468 لجنة انتخابية داخل 13 محافظة في ثاني وآخر أيام التصويت.





٢. بدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه.





٣. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 15 نوفمبر.





٤. تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يوم 21 حتى 23 نوفمبر، وللمصريين في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.





٥. تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى في 30 نوفمبر الجاري.





٦. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر.





٧. بينما تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، يوم 14 ديسمبر المقبل.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.





يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.





ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



