بيراميدز يواصل البحث عن مدرب جديد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواصل مسئولو نادي بيراميدز البحث عن مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، خلفًا للمدير الفني السابق الكرواتي أنتي تشاتشيتش.


ويوجد أمام على طاولة بيراميدز عدد من الأسماء، وانحصرت الأمور بين اسمين فقط في الوقت الحالي، حيث يفاضل مسئولو النادي بين مدرب إسباني وآخر إيطالي.


وكانت تمت إقالة شاتشيتش على خلفية خسارة بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومن قبلها بطولتي الدوري والكأس.


وأكدت تقارير صحفية أن النادي سوف يتفق مع الثنائي لتفادي تكرار ما حدث مع الارجنتيني اروابارينا والذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم إرسال له تذاكر الطيران.


وعقدت إدارة بيراميدز الإماراتية اجتماعًا باللاعبين في أحد الفنادق مساء أمس لإبلاغهم بهوية المدير الفني والاتفاق على خطة وسياسة النادي في الموسم الجديد.


جدير بالذكر أن بيراميدز لم يتمكن من التعاقد مع أي مدرب حتى الآن، في ظل تخوف الأجانب من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وكان من المقرر أن يعقد بيراميدز مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي للكشف عن اسم المدرب إلا أنه تم إلغاؤه لعدم إتمام التعاقد.

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