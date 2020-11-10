"كورونا" يصيب وزير الصحة السوداني

أصدرت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه إصابة وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم بفيروس كورنا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية

وأعلن البيان أيضًا إصابة مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة السودانية، أن الوزير "يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة فى السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافى.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.