مؤشر سوق دبي المالي يقفز 2% بختام جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.05% رابحاً 45.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 333.4 مليون سهم محققة ما قيمته 508.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6248 صفقة لعدد 32 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.71%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.
وقفز 21 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.38%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 8.38%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.70%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 55.9 مليون ورقة بقيمة 162.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.83%.
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