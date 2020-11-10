مؤشر سوق دبي المالي يقفز 2% بختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.05% رابحاً 45.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 333.4 مليون سهم محققة ما قيمته 508.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6248 صفقة لعدد 32 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.71%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.