مؤشر سوق دبي المالي يقفز 2% بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.05% رابحاً 45.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 333.4 مليون سهم محققة ما قيمته 508.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6248 صفقة لعدد 32 سهماً.


وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي  المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.71%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.  
 
وقفز 21 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.38%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 8.38%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.70%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 55.9 مليون ورقة بقيمة 162.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.83%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 1.8% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.4% في ختام جلسة منتصف الأسبوع

مؤشر سوق دبي المالي يخسر 15.3 نقطة بختام أخر جلسة في شهر يونيو

بنهاية أولي جلسات الأسبوع .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.17%

مؤشر سوق دبي المالي يقفز 0.21% في ختام جلسة الخميس

بورصة دبي تربح 880 مليون درهم في ختام تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض