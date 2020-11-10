ننفرد بنشر تفاصيل وموعد انتهاء نقل متحف النسيج من المعز للحضارة

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كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار عن التفاصيل الكاملة لعمليات نقل القطع النسيجية الأثرية من متحف النسيج بشارع المعز لدين الله إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



وقالت المصادر إلى الفجر إن عمليات نقل القطع الأثرية بدأت مطلع الأسبوع الماضي، حيث تم الانتهاء من نقل القطع النسيجية الأثرية التي كانت موجودة في الدور الأرضي كما تم الانتهاء من نقل نصف مقتنيات الدور العلوي للمتحف.



وأشارت المصادر إلى أن القطع النسيجية يتم استقبالها تباعًا في متحف الحضارة حيث ستبدأ لجنة سيناريو العرض خلال أيام بدراسة القطع ووضع السيناريو المناسب لعرضها فى قاعة العرض المؤقت بمتحف الحضارة بالفسطاط.



وأوضحت المصادر أنه طبقا لمعدل النقل الجاري سيتم الانتهاء من نقل القطع النسيجية الأثرية لمتحف النسيج نهاية الأسبوع القادم، والتي يبلغ عددها 1000 قطعة، حيث يتم تغليف القطع بشكل منفرد ووضعها في صناديق خاصة مجهزة.



ومتحف النسيج المصري تم افتتاح منذ عشر سنوات وتحديدًا في فبراير 2010م، حيث تم تحويل سبيل محمد علي باشا الموجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ليتناسب والعرض المتحفي.



واتخذت وزارة السياحة والآثار قرارًا بنقل القطع الأثرية من السبيل الأثري بعد تقارير عن حالته الإنشائية واحتياجه للصيانة، وهو ما عجل بنقل القطع الأثرية منه.