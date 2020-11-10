إيقاف مدير مدرسة عن العمل فى حملة للرقابة الإدارية في الغربية (صور)

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، بحملة مفاجئة بمركز ومدينة زفتى صباح اليوم، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه مخبز مصطفى جمال الشربيني بشارع سكة طنطا ومخبز محمد عبد الرازق محمود بشارع شاهين بمدينة زفتى ولم يتم ملاحظة أي مخالفة بهما.



ثم توجه المحافظ ومرافقوه إلى مدرسة الشهيد على محمود أبو الخير بشارع الجيش القبلي، وتلاحظ غياب مدير المدرسة وبعض العاملين بالمدرسة، وعدم وجود صيانة للأجهزة، وعدم التشغيل الجيد لمناهل المعرفة بالإضافة إلى غلق بعض الفصول، وكذلك حالة عامة من عدم النظافة بالمدرسة، فوجه الدكتور طارق رحمي مدير مديرية التربية والتعليم بتحويل جميع المقصرين للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وكذلك إيقاف مدير المدرسة والوكيل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهم.



ثم توجهت الحملة إلى مدرسة الشهيد عبد الناصر مصطفى رجب الثانوية الزراعية بكفر شبرا قلوج مركز زفتى، وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الصناعات الغذائية وصالة عرض المنتجات ومعامل تجهيز الصناعات الغذائية، كما تم تفقد معمل الألبان ومخزن الخامات ودورات المياه، ثم تفقدت الحملة قسم النحل وحظيرة المواشي وحظيرة الأغنام وحجرة تسمين الدجاج بالمدرسة.



ووجه المحافظ بضرورة التعاون مع مديرية الطب البيطري لرفع الكفاءة الإنتاجية، وأخيرًا تم تفقد الغرف الميكانيكية بالمدرسة لمعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال معدات جديدة لرفع كفاءتها.



وانتهت الحملة بزيارة مستشفى زفتى العام، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه مدى جاهزية المطبخ وجودة الوجبات المقدمة للمرضى ومدى دقة تعقيمها ونظافة المطبخ بشكل عام، كذلك وحدة الغسيل الكلوي وحالتها العامة، ثم توجه المحافظ لبعض غرف المرضى وتحدث معهم واستمع لمدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل المستشفى.



يذكر أن دكتور طارق رحمي محافظ الغربية كان قد اجتمع فجر اليوم بمديري ووكلاء مديريات التموين والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والطب البيطري والتضامن الإجتماعى والطرق والزراعة والقوى العاملة وجهاز شئون البيئة وشرطة المرافق وشرطة المرور،حيث ستقوم كل جهة بمتابعة أعمالها والتفتيش على الأماكن الواقعة في نطاق اختصاصاتها، ثم عقد اجتماع بنهاية اليوم لتقديم تقرير ختامي للعرض على محافظ الغربية.