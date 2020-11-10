افتتاح مسرحية "أبي تحت الشجرة" في هذا الموعد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض مسرحية "أبي تحت الشجرة"، يوم الخميس المقبل الموافق12 نوفمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءً على مسرح السلام بشارع القصر العيني، والمسرحية من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح. 


ويتناول العرض فكرة التفكك الأسري من خلال أب يترك أسرته و يسافر للبحث عن مصدر رزقه، و يترتب عن ذلك أثر سلبي علي الأسرة ولاسيما الأبناء.

مسرحية "أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام، وبطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد.

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