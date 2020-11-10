بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.42%
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:58 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحاً 6.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 مليون سهم بقيمة 820 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.28% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 6.67%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.29%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.76%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 4.43% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.96%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.68% مدفوعاً شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.60%.
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