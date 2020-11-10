صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% رابحاً 41.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5605.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% رابحاً 55.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.74 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4357.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحاً 24.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4449.63 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 275.1 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.71%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.85%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.38%.
 
وجاء سهم شركة طيران الجزيرة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.71%، يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 6.58%، فيما تصدر سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.63% يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.41%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.09%.

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