وزيرة التضامن ورئيس جامعة حلوان يوقِّعان بروتوكول تعاون مشترك لتطوير العشوائيات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان معالي الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار خطة للتعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان، يأتي ذلك على صعيد العديد من المحاور في مجالات تطوير العشوائيات، منها إطلاق مشروع مودة للعام الجامعي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وافتتاح وحدة علاج ومكافحة الإدمان، وافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك في حضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومسئولي وزارة التضامن.
وأعربت معالي الوزيرة عن سعادتها لوجودها في رحاب جامعة حلوان بيت الخدمة الاجتماعية، قائلة: نتعاون مع جامعة حلوان ونفخر بذلك ونسعى للمزيد دائما؛ لأن الجامعة لديها اهتمام عال بالمسئولية المجتمعية، ولها دور كبير في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة؛ إذْ استطاعت تخريج العديد من الخريجين، ولها دورها البارز في العديد من القطاعات التي تتماثل مع وزارة التضامن ولذا فنحن نتعاون معا في العديد من المحاور المهمة على المستوى القومي مثل تطوير العشوائيات، والأسرة والطفل، ومكافحة الإدمان، هذا بالإضافة إلى أنها تضم العديد من التخصصات والقطاعات المتميزة، ونسعى لمزيد من التعاون في ظل وجود برنامج جديد تطلقه الوزارة تحت عنوان "وعد لترسيخ العديد من السلوكيات الإيجابية، هذا بالإضافة إلى برامج بناء الإنسان.
وفي بداية الزيارة رحَّب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمعالي الوزيرة والسادة الحضور من وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل التعاون، ولمزيد من العلاقات الوطيدة بين الوزارة والجامعة وذلك في إطار خطة البرنامج المكثف للوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات لوزارة التضامن الاجتماعى داخل المجتمع الجامعي وكليات الجامعة فضلا عن المجتمع المحلي المحيط بالجامعة، وأشاد رئيس جامعة حلوان بمعالي الوزيرة وجهودها حيث قال: إنها قامة مصرية لديها حسٌّ سياسي وطني، وتقلدت العديد من المناصب التي استطاعت من خلالها أن تضع بصمات بارزة في العديد من المشروعات بالجامعة.
وخلال الزيارة تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان بشأن تفعيل خطة جامعة حلوان لتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع، وذلك في إطار خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل فضلا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة غير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للمواطنين ذات الصلة بذلك، وخاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة حلوان لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وكذا تطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل تعميق شعور الانتماء بين المواطن والمجتمع المصري وصولا لمجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يوفّر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
ويتضمن برتوكول التعاون مجموعة من البنود شملت تفعيل التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل جامعة حلوان، وتوجيه القطاعات التابعة للوزارة كافة للمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر في هذه المناطق وفقا للاحتياجات الواقعية والعمل على دعم هذه الأسر ومعاونتها، وتوفير حياة كريمة لهم، وتكثيف التدخل بمبادرات الوزارة ذات البعد الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي لخدمة أهالي المنطقة المحيطة.

وزيرة التضامن ورئيس جامعة حلوان يوقِّعان بروتوكول تعاون مشترك لتطوير العشوائيات
وزيرة التضامن ورئيس جامعة حلوان يوقِّعان بروتوكول تعاون مشترك لتطوير العشوائيات

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض