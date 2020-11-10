البورصة تربح 9.5 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.2% بختام التعاملات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامناً مع ارتفاع الأسواق العالمية و حالة من التفاؤل بإنتهاء الأنتخابات الأمريكية و الإنتخابات البرلمانية و انتهاء حالة عدم اليقين بالأسواق و إعلان فايزر عن تحضير لقاح لكورونا .


وبختام التعاملات ، ربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند 627.945 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 2863 نقطة.

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الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتخابات الامريكيه

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