البورصة تربح 9.5 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.2% بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامناً مع ارتفاع الأسواق العالمية و حالة من التفاؤل بإنتهاء الأنتخابات الأمريكية و الإنتخابات البرلمانية و انتهاء حالة عدم اليقين بالأسواق و إعلان فايزر عن تحضير لقاح لكورونا .









وبختام التعاملات ، ربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند 627.945 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.