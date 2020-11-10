انخفاض جنوني لأسعار الذهب في السعودية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية تراجعًا كبيرًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وصل حتى 10 ريالات، بالتوازي مع انخفاض كبير في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 226.78 ريالًا «60.48 دولارًا»، مقابل نحو 236.55 ريالًا «63.08 دولارًا» خلال تعاملات أمس.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالمملكة والمنطقة، نحو 198.44 ريالًا، مقابل نحو 206.98 ريالات «55.19 دولارًا»، الاثنين.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى نحو 170.09 ريالًا «45.36 دولارًا»، مقابل نحو 177.41 ريالًا «47.31 دولارًا»، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 132.29 ريالًا «35.28دولارًا»، مقابل نحو 137.99 ريالًا «36.80 دولارًا».

وانخفض سعر أوقية الذهب «الأونصة» في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، إلى نحو 7053.75 ريالًا «1881 دولارًا»، مقابل نحو 7357.50 ريالًا «1962 دولارًا»، لتتراجع بنحو 81 دولارًا مرة واحدة مقارنة بأسعار الأمس.

أما سعر الجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» فانخفض في مستهل التعاملات اليوم إلى نحو 1587.49 ريالًا «423.33 دولارًا»، مقابل نحو 1655.85 ريالًا «441.56 دولارًا».

وعالميًا، هوت أسعار العقود الآجلة للذهب الاثنين بأكثر من 77 دولارًا، مع التفاؤل بشأن لقاح محتمل ضد وباء كورونا، على الرغم من خسائر الدولار الأمريكي.

لكن المعدن النفيس هبط أثناء التعاملات بعد أن قالت شركة فايزر إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90%، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حادٍّ. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولارًا للأوقية «الأونصة».

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