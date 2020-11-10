ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
شن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف والشناوي نجم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمحلة الكبري ثاني، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية يقودها أحمد غازي مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بالمحلة ثاني لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط 15، برميل بوزن 60كيلوجرامًا من الطحينه الفاسدة، 110 شيكارة ملح وزن الشيكارة 50 كيلو جراما غير صالح للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير محضرا 37 لسنة 2020، وسحب عينات لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار تلك الحملات لضبط الأسواق حفاظا على صحة المواطنين من أبناء المحافظة.
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)
ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

رسمياً البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض