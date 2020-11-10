ضبط أغذية فاسدة بالمحلة الكبرى (صور)

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شن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف والشناوي نجم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمحلة الكبري ثاني، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية يقودها أحمد غازي مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بالمحلة ثاني لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.



وتمكنت الحملة من ضبط 15، برميل بوزن 60كيلوجرامًا من الطحينه الفاسدة، 110 شيكارة ملح وزن الشيكارة 50 كيلو جراما غير صالح للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير محضرا 37 لسنة 2020، وسحب عينات لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.



من جانبه شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار تلك الحملات لضبط الأسواق حفاظا على صحة المواطنين من أبناء المحافظة.