4 أسباب صادمة وراء انتشار الإصابة بالديدان المعوية بين الأطفال

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء عن أسباب الإصابة بالديدان المعوية المنتشرة بين الأطفال.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأسباب التي تؤدي الي الإصابة بالديدان المعوية:

عدم غسل خضروات والفاكهة جيدًا:

أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور لها أن أهم أسباب الاصابة بالديدان المعوية هي عدم غسيل الخضروات والفاكههة جيدا بالماء النقية، حيث أن الفواكهة والخضروات تحتاج الي التخلص من الجراثيم والبكتريا العالقة بها نتيجة التربة قبل تناولها.

شرب الماء الملوث:

أشارت وزارة الصحة إلى أن شرب الماء الملوث، يؤدي الي كثير من المشاكل الصحية مثل أضرار بوظائف الكلي والكبد وأيضًا الإصابة بالديدان المعوية.

عدم غسل الأيدي بالماء والصابون:


أوضحت وزارة الصحة والسكان أن عدم غسيل الأيدى بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، يساهم في الإصابة بالفيروسات والعدوي.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية:

شددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية  خاصة المتعلقة بقص وتقليم الأظافر، لما تحمله من بكتريا، تعرض حياة الشخص الي الإصابة بالأمراض المعدية.

كانت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس (حكومي – خـاص - أزهري)، مؤكدًا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.   
 
وأضافت أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

اقرأ أيضًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رسمياً البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض