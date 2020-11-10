براءة عاطلين من سرقة مطعم كنتاكي بروض الفرج

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ببراءة عاطلين من تهمة سرقة مطعم كنتاكي فرع روض الفرج وذلك لثبوت عدم اشتراكهما بالجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين أحمد أبو عمره وجمال الرحماني ومحمد حسني وأمانة سر محمد عطية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة العاطلين بالاشترام مع 6 متهمين أخرين بالقيام باقتحام مطعم كنتاكي ملثمين وحاملين أسلحة نارية لتهديد المتواجدين به، وقاموا بسرقة مبلغ مالي وهواتف جوالة قسرا من مملوكة لمطعم كنتاكي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما سمير مجدي ومحمد عبدالنبي وعبدالله احمد مدير مطعم كنتاكي مهددين المجني عليهم بأسلحة نارية «مسدس وبندقية آلية وفرد خرطوش» فبثوا الرعب في نفوسهم وصلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا باقتحام المطعم من الباب الجانبي الخاص بالعاملين مشهرين في وجوههم أسلحة نارية وأن المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهمين قدره ٧٨ الف جنيها خاصين بالمطعم وثلاثة هواتف مملوكة للعاملين به، وانتهت بالتحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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