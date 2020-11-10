المقاولون يعلن رحيل معروف يوسف

أعلن المهندس محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب رحيل الدولي النيجيري معروف يوسف متوسط ميدان ذئاب الجبل والمُعار من الزمالك عن صفوف الفريق.









وفي تصريحات إذاعية أكد محمد عادل أن المقاولون أغلق باب التجديد لمعروف بعد إستكمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بعد التعاقد مع التونسي هيثم الجويني ووسيم النغموشي وبقاء الثلاثي الكولومبي لويس إدواردو والتونسي سيف الجزيري والأوغندي فاروقا.









وأضاف: " لا مكان حالياً للاعبين أجانب جدد في الوقت الذي حصل فيه صفوف المقاولون على ثلاثة لاعبين مصريين وهم أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر لإنبي وأحمد داوودا لاعب الزمالك السابق ومحمد أبو المجد ظهير طلائع الجيش".



