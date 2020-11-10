أحمد فتحي يكشف عن موقفه من طلب شارة قيادة بيراميدز

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز، موقفه من طلب ارتداء شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مستحيل أن أطلب شارة قيادة بيراميدز، ليس لي علاقة بالأمر، عبدالله السعيد هو الكابتن، وقائد الفريق والموضوع لا يرتبط بوضع الشارة على ذراعي، لعبت وسط عمالقة من الجيل الذهبي، والجميع كان ملتزم ويؤدي بروح عالية".

وواصل:" أشكر جمهور الأهلي لعبت في صفوف الفريق على مدار 12 عامًا، جمهور عظيم، وأي كلام لن يوفي حقهم، وأتمنى التوفيق للاعبين، ونحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وشاركت مع الأهلي في بطولة إفريقيا خلال 13 مباراة".

وأكمل:"كان هناك احترام متبادل مع النادي الأهلي ولم يكن هناك أي مشكلة مطلقا، وأشكر مجلس الإدارة وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، وهو أسلوب النادي طوال السنوات الماضية".

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