بأرقام التواصل.. محافظة الإسكندرية تخصص خدمة انتشال السيارات العالقة أثناء الأمطار

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن توفير خدمات طارئة للمواطنين أثناء الأزمات، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتخصيص سيارة "كساحة" من المحافظة كخدمة مجانية للمواطنين الذين تتعرض سيارتهم إلي أعطال أثناء سقوط الأمطار الشديدة التي تمر بها المحافظة. 

وأشارت المحافظة إلى أنه من يرغب الإستفادة من تلك الخدمة المجانية وقت الحاجة إليها الإتصال علي أرقام غرفة عمليات المحافظة الآتية؛ (034234131_ 034234132 _ 034234133_ 034234134 _ 034234135 _ 034234136 _ 034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

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