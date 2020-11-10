رسمياً البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي الأهلي





يواصل الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة محمد يوسف، تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز.





وتعاقد نادي البنك الأهلي، مع ثنائي الأهلي، شادي رضوان ، ومحمدفخري ، اعارة لمدة موسم واحد.وضم البنك مؤخراً، أكثر من لاعب جديد منهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، وإستعارة أحمد ياسين من مصر المقاصة، السابق إضافة لضم ثنائي المصري، بهاء مجدي، وأحمد ياسر، وبجانب فادي فريد، مهاجم اسوان.ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني.