مؤشر جديد يُقرب برشلونة من " الصفقة الذهبية "

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود مفاجأة قوية لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني.


وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن إدارة إنتر ميلان إقتربت من الحصول على واحد من اللاعبين المهمشين في صفوف البلوجرانا خلال الموسم الجاري.


ويسعى أنطونيو كونتي للحصول على خدمات الدولي جونيور فيربو والذي لم يحظى بثقة مديره الفني الهولندي رونالد كومان والذي لم يشركه سوى في نصف ساعة فقط خلال الموسم الجاري.

وتُقرب تلك الصفقة برشلونة من الحصول على واحد من أبرز اللاعبين وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي كان قاب قوسين او أدنى من الإنتقال للبلوجرانا الصيف الماضي إلى أن الصفقة قد تأخر حسمها ومن المُمكن أن يكون فيربو جزء من صفقة لاوتارو لكتيبة كومان

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فيربو برشلونة

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