القباج تفتتح أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان.

يأتى ذلك في ضوء قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوحدة ستقدم برامج وأنشطة الوزارة داخل الجامعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة الطلاب غير القادرين علي سداد المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية وكذلك توفير الاجهزة التعويضية والسماعات والكراسي المتحركة للطلب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت نيفين القباج أن الوحدة ستعمل كذلك علي التمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي سيوفر قروضا للطلاب لعمل دراسات عليا، كما سيتم تقديم خدمات استشارية للطلاب متعاطي الادمان لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلي تنمية وعي الطلاب من خلال برنامج وعي ورسائله المتعددة.

وأوضحت ان وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات ستعزز المشاركة المجتمعية للطلاب، وكذلك تنظيم معارض الأسر المنتجة داخل الجامعات.

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