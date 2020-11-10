إحالة مديرا كليتي العلوم والتمريض ببنها للتحقيق بسبب كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت إدارة جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد إحالة كلا من مديرا كليتي العلوم والتمريض للتحقيق لعدم متابعتهما الجيدة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالكليتين حيث يأتي ذلك في أعقاب فصل 23 طالبا بكلية علوم بنها بسبب عدم التزامهم بإرتداء الكمامات لمدة أسبوع.
 
وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وجه بمجلس الجامعة النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإرتداء الكمامات ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعي وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.

فيما قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حرمان 23 طالب بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الجيزاوى لمتابعة التزام كليات الجامعة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.

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